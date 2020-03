Presentadas como un gran descubrimiento, esas líneas escritas por la poeta argentina que se suicidó en 1972 circularon en los últimos días. En febrero, una investigadora ingresó al Archivo Pizarnik que hay en la Biblioteca Nacional porque estaba trabajando sobre la relación literaria entre Giacomo Leopardi y la poeta. Al encontrar este texto anotado en la contraportada de los Cantos y corroborar que no formaba parte de la Poesía Completa, lo difundió como “un hallazgo” dándole carácter de novedad. Sin dudas lo era. No para los investigadores de la Biblioteca Nacional, como Evelyn Galiazo, que trabaja allí hace 16 años y hoy es la directora del área de Investigaciones. Hace 10 años construye el Archivo Pizarnik. Esa anotación puntual de la poeta, así como todas las que hizo con en sus libros, está registrada y está siendo estudiada desde tiempo. Para ella no era ninguna novedad.