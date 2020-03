Cuando le llegó la invitación no lo dudó: “Estoy orgullosa de poder representar a las mujeres con mi arte en la muestra Fuerza”. Esta es la primera vez que participa en la acción del Lockett., sin embargo, All In My Head forma parte de la serie “Love Your Heart” que la pintora presentó en Londres Parallax Art Fair, Galería Gaudí en Madrid, BADA en La Rural, y Arte Lamroth en Lamroth Hakol, en Buenos Aires.