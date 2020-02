-La literatura pensada así es un hecho político. Lo que no significa que la literatura como hecho político sea un manual de soluciones o un transmisor de las ideas. La literatura, política o no, no responde preguntas, las hace. En todas mis novelas me propuse que lo histórico-político no fuera un telón de fondo sino una fuerza que atraviesa la pasión y la vida de los personajes, se den o no cuenta de ello. Mis personajes son siempre miembros de una generación en el sentido más profundo, están tejidos por su momento histórico y social, lo político no es una referencia del afuera. Cuando lo político es un telón de fondo el resultado es artísticamente malo.