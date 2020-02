En el prólogo a la reedición de Hombre en la orilla (editado por Fondo de Cultura Económica en el año 2013) Ricardo Piglia señala que en las historias de Briante, como en Faulkner, “no se narran los hechos sino el efecto de los hechos”. En ese mismo prólogo Piglia agrega que muchas veces el problema con la literatura no es el de la originalidad (“nadie inventa nada”), sino que, por el contrario, de lo que se trata es de encontrar un tono, una música a esas historias que ya han sido contadas muchas veces por otros. El autor de Nombre Falso también ha señalado en “Los años de formación” de Los Diarios de Emilio Renzi, que Briante escribe con una voz prestada, lo cual podría llegar a ser un freno para ulteriores escrituras. Bentos Márquez Sesmeao (el nombre de pila de Kincón) lo reconoce cuando dice “que sabe que esta voz, estas palabras, estos gestos que son simples y perfectas repeticiones (esta explicación de mi voz, de mis palabras, de mis repeticiones), me han sido impuestos y es, de alguna manera, como si me hubieran sido prestados”.