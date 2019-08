-A todo el arte le está faltando. No hay casi manifestación artística que genere una incomodidad en la sociedad. Y de hecho un festival como éste es un privilegio para que una pequeña parte de la humanidad, la que puede tener acceso, converse sobre cosas y para que las películas y los eventos en torno al festival nos generen un diálogo. Si eso no sucede, ¿qué es esto?, ¿un cine club? Y es que si no sucede, un cine club es más políticamente interesante que un festival y es una pena.

Y hay otra cosa: yo primero acepté ser presidenta del jurado, sin saber quiénes competían y sabiendo que no tengo ninguna injerencia sobre eso. Cuando supe que estaba la película de Polanski –a quien como director yo admiro y que ha sido fundamental, sobre todo en sus primeras películas, cuando yo era estudiante de cine– me incomodaba porque sabía que las preguntas iban a ir hacia mí. Y de hecho, en la conferencia, las preguntas sobre la presencia de Polanski eran hacia mí y es así, es razonable. Y yo pensé, ¿qué hago?, ¿renuncio? Con la mano rota era genial (NdR: tuvo un accidente practicando deporte), mucho más cómodo era estar en mi casa. Y pensé justamente que una asume esto el festival te está abriendo un lugar de poder y de reflexión y, pensé, ¿me voy a ir de ahí porque me incomode, porque sé que voy a tener que contestar preguntas difíciles? De ninguna manera. Y creo que la presencia de esa película y de Polanski es muy buena para que pensemos en esa relación entre el hombre y la obra, en cuándo prescribe un crimen, para que pensemos ¿qué hacemos con un hombre que ha cometido una falta?, ¿lo ejecutamos y así nunca más tenemos que hacer las mismas preguntas? Es compleja la transformación del mundo. Entonces, asumiendo esta cualidad política que tiene el rol, de ninguna manera iba a renunciar por Polanski y me iba a bancar todas las preguntas difíciles que vengan. Lo que yo no puedo hacer es estar en la sala aplaudiéndolo, aunque después me enteré que no puede venir porque tiene pedido de captura. Es un derecho que tengo, voy a ver su película con la misma fascinación que me han producido sus películas de antes, pero por lo que estamos luchando en Latinoamérica no puedo tener ese gesto odioso para con las víctimas.

Por otro lado, ponernos a expurgar la vida de todos los grandes artistas y prohibir las obras es una barbaridad. Jamás prohibiría ninguna obra, ahora hay gente que hasta dice que hay que sacar tal o cual cuadro, y no. Justamente esas son las cosas que nos hacen pensar, si sacamos los conflictos vamos a estar todos como unos bebés en un mar de leche. ¿Vamos a borrar toda la obra de Leni Riefenstahl porque apoyó al nazismo? No, veamos las películas y pensemos cómo es posible toda esa belleza con todo ese horror detrás. Y otra cosa que se dijo con respecto al tema Polanski, eso de que hay que separar a la obra del autor. Eso va en contra del hombre, porque él es sus actos en su vida privada y sus actos en sus películas. Si yo lo separo es como si dijera 'este hombre es un canalla, pero esta película es una belleza'. Yo creo que este tipo es complejo, ha hecho grandes reflexiones sobre la humanidad y ha hecho cosas terribles. Entonces, separar la obra del hombre sería condenar o la obra o al hombre. En cambio, si lo asumimos como la complejidad humana es mucho más interesante para pensar. Lo que hay que hacer es conversar, no juicios sumarísimos en la prensa. No escrachar y que eso ya sea todo. Yo no escraché a Polanski, simplemente dije que no iba a aplaudir por solidaridad con todas las víctimas con las que estoy en contacto en Argentina. Entonces lo que necesitamos como comunidad es conversar, no esquivar las preguntas difíciles. Es ver qué hacemos, porque no es fácil.