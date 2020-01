Las 7 grandes obras del off que llegan al teatro comercial en enero

“Fue bastante liberador habitar la energía masculina, sobre todo porque no quisimos parodiar la masculinidad: nos quisimos draguear. Y al no tener la parodia (que es un género que detesto, que es tranquilizado, que no conmueve a nadie), lo más interesarte era performar a estos varones habitándolos emocionalmente. Y, por el otro lado, descubrir que la energía masculina se define entre los vínculos: nosotras cuando estamos entre nosotras hay algo que nos relaja, no nos estamos definiendo. Y para mí la energía masculina se define a través de lo vincular”, reflexiona la excelente actriz Pilar Gamboa.