Dijo Barone sobre esta nueva propuesta: “¿Hasta dónde llega el amor de los padres por un hijo? ¿Cuántos aciertos y cuántos errores cometemos con el fin de cuidarlos? Esta obra me sorprendió en su clara determinación por contar esta historia, sin la pretensión de adueñarse de una verdad absoluta sobre el tema. Me interesó el recorrido y la riqueza de sus personajes y la atractiva línea narrativa. También la manera en que los conflictos van surgiendo en forma de espiral alrededor de un personaje, Federico, un joven con retraso madurativo. La gran pregunta: ¿qué va a pasar con él cuando ellos ya no estén? Esta obra nos pone en jaque con inteligencia y fuerza sin perder de vista el espacio lúdico del universo que plantea”. Este espectáculo implicó para Barone volver a trabajar con el complejo lenguaje teatral, luego de tanto tiempo enfocado en los códigos audiovisuales.