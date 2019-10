No le dije nada en ese momento y me fui caminando, excitado, pensando en eso... al llegar a casa ya me había dado cuenta de que por más que yo dirigiera, el problema de hacer entrar en un cuerpo todo ese material seguía existiendo... estaba perdido, ahora tenía una doble frustración, no solo no podía con Rivera, sino que además, tenía a Rodrigo, el mejor actor argentino de su generación, dispuesto y yo no encontraba la clave de la adaptación. Me fui a dormir angustiado.