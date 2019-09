¿Por qué escribiste esto? ¿Por qué creés que yo lo puedo hacer? ¿Vos me viste actuar a mí? Empezamos con preguntas. Sí, claro, te ví muchas veces. ¿En dónde? En la tele, en teatro, en cine. Decime una obra de teatro en la que me hayas visto. Era un examen. Algo de esa incomodidad propia de cuando se rinde un examen, eso sentí. Y me acordé: en Nunca estuviste tan adorable. Esa fue una de las primeras obras que ví en Buenos Aires. Todavía no vivía acá. Pero en un viaje a Capital ví esa obra y Mirta me fascinó. Después de responder sus inquietudes y de charlar de cualquier otra cosa me dijo “bueno, sigamos hablando estos días". Y así vinieron varios desayunos más. Charlábamos de maneras de ensayar. De maneras de encarar un trabajo. No nos conocíamos. Ella había visto mis obras anteriores, Mirta es de las que va a ver todo en teatro, pero no sabíamos cómo éramos trabajando. Sus preguntas eran específicas y mi respuestas, diría que intuitivas. No estoy tan acostumbrado a hablar de la manera de trabajar, es un lindo ejercicio, ponerle palabras al trabajo, como lo que estoy haciendo acá.