“La primera vez que lo conocí fue en abril de 1973, cuando vino a Japón para su primera gira. Él tenía 26 años y yo acababa de cumplir 23. El recuerdo es un poco confuso, pero creo que me dijo que quería verme maquillarme. Llegó a mi camerino, se sentó detrás de mí y me miró atentamente mientras hacía mi cara. El sombreado rojo alrededor de mis ojos debe haber parecido inusual para alguien del extranjero”, escribió Bando para el libro David Bowie and his love of Japan: A Man Who Saw the Future.