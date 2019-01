El extraordinario disco, de 33 temas, es una seguidilla de éxitos, que atraviesa mucho de los grandes hits de toda su carrera. Desde clásicos de los inicios de su carrera como Life on Mars?, Starman, The Man Who Sold the World, Rebel Rebel y Ziggy Stardust; su políticamente incorrecta etapa como Thin White Duke, con el cover de Wild Is the Wind; de la trilogía de Berlín, con Station to Station, Heroes; su etapa dentro del New Romantic y pop de los '80, con Ashes to Ashes, China Girl o Under Pressure a su faceta electrónica durante los '90, con Little Wonder y Hallo Spaceboy, entre otros.