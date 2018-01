Una tumba para un delfín (1956), novela del italiano Alberto Denti di Pirajno, fue una de las musas para uno de sus más grandes éxitos, Heroes, del disco homónimo: "I wish you could swim/ Like the dolphins, like dolphins can swim /Though nothing, nothing will keep us together /We can beat them, forever and ever / Oh, we can be heroes, just for one day". "Una tumba…" al igual que Antes del diluvio. Una semblanza del Berlín de los años veinte (1972), de Otto Friedrich, también ingresan en las 100 elegidas. Dentro del campo de la novela se encuentra Berlín Alexanderplatz (1929) de Alfred Döblin, también ambientada en la época del 20.