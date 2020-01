- A mi me gusta la música de El mató a un policía motorizado. Fue medio como fan te diría que le escribo a Santiago para que participe y al comienzo no me respondía. Fue difícil acceder a él. Pero igual medio que me había empecinado con que fueran ellos los que crearan la música. Después de un tiempo puede concretar una entrevista con él, le empecé a contar sobre de qué iba la película, le digo que la película habla de que nada tiene sentido y que solo el amor nos puede salvar de alguna forma. Ahí le gustó y le encantó la idea de hacer la música. De repente, me encontré con que él me mandaba maquetas o me contaba de los procesos que estaba haciendo para cada escena. Ayudó mucho dramáticamente porque no solo hizo canciones sino que toda la música incidental. Entre la filmación y la prepoducción traté de convencerlo para que participe. Finalmente en la postproducción lo encaré un poco más maduro, aceptó y me acompañó en todo el proceso de edición. Es un tipo muy sensible, sabe mucho de cine, vio mucho cine y espero que haga muchas películas más ya que tiene el oficio y es un artista que hace que las escenas crezcan.