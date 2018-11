-A mi me hace vivir mejor, consumir lo que hacen otros y hacerlo yo. Para el ser humano tener un acto creativo, de concentrarse en algo más allá de uno, no viviéndolo con esta cosa de 'quiero hacer algo para que me aplaudan', sino el placer de estar creando algo que tiene un sentido no estrictamente direccionado hacia algo que tiene una utilidad determinada. Experimentar. Si a los nenes lo primero que les gusta hacer es dibujar, cantar, contar historias debe ser algo que el ser humano necesita porque cualquier animalito lo primero que aprende es porque después lo va a necesitar. También a veces hay esta cosa disfrazada de "que participen" que se convierte en algo medio flú, hacés un taller y el nene tiene que dibujar lo que quiera porque eso es la libertad, pero yo creo que cuando proponés un juego y proponés reglas eso te da la libertad de romperlas. A veces se toma la plástica como que es hacer un cualquiera porque eso es ser libre, pero eso también es aburrido porque no tenés un desafío real. Está buenísimo experimentar con los materiales, pero me parece que limitar y proponer te genera una contención. Para mí está bueno mostrar que el planear algo también es interesante, los nenes tienen una cosa de frustración muy rápido, si no lo sale algo lo tiran muy rápido y, a veces no te sale, es así. Además no hay una sola manera de hacer las cosas, es importante la contención en ese sentido. En mi caso, yo uso pocos colores y eso me calma el cerebro porque te abre a un montón de otras cosas. En La Bella Griselda lo hice con tintas plana y tiene cuatro colores nada más y a partir de eso experimenté la mezcla de todos los colores, pude jugar con eso y fue un placer porque descubrí todos los colores que podía crear a partir de la combinación solo de esos cuatro. Me gusta poner un límite, reglas, como un juego, me parece que también ayuda a los proyecto no divagar tanto.