"Es importante aclarar esto: el instituto no es una política pública, es un ente que va a generar políticas públicas", anticipa Alejandro Dujovne, doctor en Ciencias Sociales e investigador del Conicet especialista en historia y sociología del libro, en diálogo telefónico con Infobae Cultura. Además, y esto es lo importante aquí, él es uno de los autores del proyecto de ley de la creación del INLA, junto a Heber Ostroviesky. "La industria del libro es una de las áreas de la cultura más importantes en términos económicos y simbólicos, sin embargo no ha sido objeto de una política. Me podrás decir que la ausencia de hacer política es una forma de hacer política, y te diría que sí, es cierto. Pero eso se ha impuesto la idea de que el Estado se repliegue y que sea el mercado el que se haga cargo. Y el mercado no siempre regula de manera equilibrada, generalmente beneficia al más fuerte. Hoy eso se ve en la circulación del libro. Ahí el Estado tiene algo que hacer".