- Mientras escribía esta novela, que en principio era una aventura alocada en una isla, este documento daba vueltas en mi escritorio sin encontrar un lugar. Un día me invitaron a una lectura, y no sabiendo mucho qué texto encarar, mi compañera de entonces me sugirió rescatar la declaración que hice en la comisaría la madrugada que murió mi madre. La leí en vivo y a partir de eso, el documento, con algunas intervenciones e hipérboles, pasó a formar parte del mundo sumándose a otros registros: cédulas, críticas de arte, listas, cartas. Así fue armándose este híbrido, que me gusta llamar “fábula hiperrealista”.