- Namenlos en alemán significa “sin nombre”. Así bautizan a los cuerpos que no tienen identidad. En Viena, un amigo me contó que el Danubio, debajo de sus valsecitos y de su imaginario celestiales, aún continúa arrastrando cuerpos y huesos de las guerras del siglo XX. Hay varias historias de dónde provienen esos cuerpos. Algunos nombran campos de concentración específicos o los asocian a hambrunas marcadas por crisis económicas. De todas las historias que escuché -y fueron muchas- me quedé con la del Párroco Prengel. La que se nombra en el cuento, más allá de si es verdad o mentira, me interesó porque me ayudó a construir un lugar único y extraño en la periferia de Viena.