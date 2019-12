Entonces encontré que el nueve en la Cábala era un número que encerraba esa idea: lo que está por terminar y abre la esperanza a nuevos comienzos. Decidí escribir algo en 36 días, porque tres más seis daba nueve. Algo, cualquier cosa. Cualquier historia que me permitiera investigar la lengua de la derrota. Escribir una sintaxis de lengua seca de tanto morder el polvo. Pero nunca se escribe “cualquier cosa”, y cuando me senté frente a la computadora me di cuenta de que la venganza es expresión más fulminante de la derrota. Es cobrarse en lo particular porque el proyecto general, el gran proyecto, ya se da por perdido. Así surgió Nadia. Una mujer que ha dedicado su vida a matar genocidas que nunca llegarán a juicio porque aunque los juicios funcionaran muy bien, no hay nadie que los pueda acusar. Porque las víctimas están muertas o porque no hay víctimas que los puedan reconocer. O porque han cumplido funciones más “burocráticas”. Ese personaje me permitió explorar otros modos de hablar la derrota, no sólo el de ella que no termina de ser consciente del fracaso que implica sus acciones, sino también el personaje de su madre queparticipo de la lucha de los setenta y el de un escritor que sabe que ya no escribirá lo que hubiera querido, que perdió a un amor que le hacía bien y al que las balas de la dictadura le pegaron cerca, alrededor, pero que le permitieron seguir viviendo.