En Una casa llena de gente varias familias estrenan un edificio donde se despliega todo tipo de interacciones. Walter Romero me contó después de leerla que algo así había imaginado Georges Perec para La vida instrucciones de uso (1978): un edificio sin fachada y una novela que mostraba lo que ocurría en su interior. Para escribirla se basó en una imagen del célebre ilustrador rumano-americano, Saul Steinberg, The Art of Living (1949). Si bien llevo muchos años sin revisitar esa obra del autor francés, la referencia me pareció sumamente atractiva. Porque sí, eso era lo que yo quería lograr: no imitando a Perec si no a la vida misma. Al menos la que a mí me tocó jugar.