-El kirchnerismo fue una voluntad de inclusión vía consumo y derechos, con puntos ciegos sobre los modos en que lo neoliberal se recrea a sí mismo desde la economía y la vida cotidina. Esos puntos ciegos fueron exitosamente explotados por Macri en 2015. Pero el programa neoliberal para la región no fracasa. No solo en Argentina. En Bolivia y Chile no cuaja sin violencia. De allí que el experimento neofascista de Bolsonaro se vuelva una alternativa temible para la región. Ese fracaso abre una oportunidad para cuestionar los dispositivos neoliberales de gobierno. Una tarea que excede por completo a un gobierno y requiere del protagonismo amplio de las organizaciones populares.