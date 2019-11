– Son gente que se define por su situación personal, una situación que también tiene una dimensión subjetiva: el sentimiento de ser despreciados, olvidados, de no haber sido tenidos en cuenta, de ser invisibles. Entonces hay una dimensión de expresión de un descontento muy difuso, que no busca negociar. Y las respuestas políticas, que por ejemplo consisten en proponer ventajas materiales, no responden a la cuestión. Las cuestiones sociales hoy ya no son simplemente gestiones de condiciones sociales generales que puedan ser tratadas a través de una negociación salarial, o mediante las fórmulas del Estado de Bienestar. Se definen a través de situaciones sociales. Hoy, en una sociedad compleja como la nuestra, no se trata de unidades identitarias globales, sino de la multiplicación de todas estas situaciones particulares: el hecho de vivir, por ejemplo, lejos del trabajo, o de una mujer que se encuentra sola con sus hijos, o de estar endeudado, por ejemplo, o de haber perdido la casa…