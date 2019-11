Juan Pablo Varsky también se refirió a los estudios, pero no a los suyos en particular. Es decir, contó que cuando niño llevaba a su casa un boletín repleto de notas 10, pero que no era felicitado. Su madre le decía que esa era su obligación. Y que esa disciplina le quedó marcada a fuego. Ya casado y luego divorciado, hacía las tareas con sus hijos. Pero el menor no lograba aprehender lo que Varsky le decía y no avanzaba y al final la tarea la terminaba haciendo el periodista deportivo y al niño le iba mal en las clases donde no estaba Varsky para ayudarlo. Lo llamaron a una reunión en la escuela para decirle que su hijo no encajaba con las condiciones necesarias para la clase que integraba. “Fue un golpe, porque pensaba en mi madre y su mandato”, dijo Varsky. Pero también contó que contrataron a una psicopedagoga, que él nunca más hizo las tareas con sus hijos y que pronto el hijo menor había alcanzado los estándares que se requerían de él. El reconocimiento de su propio fracaso le permitió a Varsky reconciliarse a la vez con su madre y con su hijo.