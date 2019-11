—No creo que algo haya cambiado mi perspectiva porque no tengo otra perspectiva. Creo que nunca me habría convertido en periodista si no me hubiese mudado a los Estados Unidos de niña. Luego volví a Rusia como corresponsal y me volví una periodista rusa, pero siempre fui un poco una corresponsal extranjera y creo que el mejor consejo que puedes darle a un periodista es: cubre algo como un corresponsal extranjero, intenta salir del sistema y actúa como si nada fuera obvio. E intenta describirlo todo, incluso cuando estás escribiendo una historia muy específica intenta hacer referencia a la globalidad del fenómeno que existe como si tus lectores no lo conocieran. Creo que este es mi background como corresponsal estadounidense en Rusia, pero también como periodista rusa trabajando en Rusia con el mismo abordaje, y ahora en los Estados Unidos. Me sale bastante natural porque no estoy nunca completamente embebida en esta realidad, siempre soy un poco una outsider. Creo que me ayudó mucho dar los primeros pasos en el periodismo no en un diario mainstream, sino en la prensa gay durante la crisis del SIDA. Así que fui siempre una periodista outsider y creo que que este es el mejor abordaje periodístico que se pueda adoptar.