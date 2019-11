“¿Para quién escriben?”, pregunta la moderadora. “Escribo para generar herramientas para aquellos que quieran saber sobre ese tema preciso que investigué. No me interesa que se me destaque la prosa, sino que sea un aporte al tema en cuestión”, asegura Celesia. Pigna, por su parte, reconoce que “uno no sabe quiénes son esos lectores. Se va dando cuenta cuando se reúne con ellos en presentaciones, mesas, ferias”. Cierra la pregunta —y también la mesa— Olivier Guez: “Si un escritor piensa en el lector está muerto. No existe el lector todavía”.