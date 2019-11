Me emocioné, pero no estaba Mabel para el abrazo. Volver juntos a España fue nuestro último proyecto. Con su entusiasmo infantil lo daba por hecho, a mí me generaba una sensación extraña, la de no poder compartir sus intensidades, la comida, el cigarrillo, la bebida y ese sentido de la felicidad, que no requería nada más que una decisión. Nunca terminamos de armarlo, la enfermedad de mamá nos ocupó el tiempo y la energía. El proyectó voló por el aire la navidad de 2015, cuando decidí y le dije que no la acompañaría, cuando dejé de prometerle que iríamos juntos. Fue el último disgusto que tuvimos, nos despedimos con amor, con esos abrazos que nunca supe dónde había aprendido. “Nos hablamos”, dijimos con desgano, como dicen todos los que no van a hablarse. Mabel me saludó para mi cumpleaños, yo no pude corresponderle en el suyo, su muerte me ganó de mano. De todo eso que era nuestro, se llevó su parte, me quedó la mía.