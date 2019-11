- Me hicieron redescubrirlos a pesar de que pensaba haberlos escuchado mucho y haber leído todo lo que se había escrito acerca de ellos. Me hicieron redescubrir la música. Repensar el arte y mi propia escritura. Me parece que es uno de los tantos efectos de su carácter de vanguardistas. Porque tal vez los grandes vanguardistas del rock hecho en Argentina sean Charly García, Spinetta, el primer Virus y Lito Nebbia en buena parte de su extensa trayectoria (por más que pasados los años, el alguna vez extraño del pelo largo no dé con el physique du rol).