Economía

Con aumento de las escapadas cortas, durante el fin de semana largo se movilizaron 1,4 millones de turistas

El feriado generó un impacto económico significativo impulsado por el turismo regional

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Un hombre con mochila mira un valle boscoso con un río, mientras otra persona en primer plano usa un smartphone en un mirador con valla de madera.
La tendencia durante los fines de semana largos muestra un notable aumento en las escapadas cortas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fin de semana largo por el 25 de mayo movilizó a 1.440.120 turistas, siendo el el tercero más importante de los cinco que ya hubo en el año. De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), “fue un fin de semana largo muy tranquilo”, pero el impacto económico fue relevante.

Los datos de la entidad muestran que el impacto económico directo fue de $339.880 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y gastos generales.

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El fin de semana largo más reciente vinculado al 25 de mayo se registró en 2023. En relación a ese año, cuando el feriado comprendió cuatro días, la cantidad de turistas aumentó un 9,1%.

Adolescente de espaldas con mochila gris y maleta azul camina por un pasillo de aeropuerto moderno, con pantallas de información de vuelos y otros pasajeros visibles.
El fin de semana largo por el 25 de mayo movilizó a 1.440.120 turistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasto promedio diario por turista alcanzó los $112.385, reflejando un incremento real del 18% respecto de 2023. Este aumento se atribuye, en parte, a que, a pesar de contar con un día menos, ciertos rubros como el transporte tuvieron mayor peso en el presupuesto.

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La estadía promedio fue de 2,1 noches y el gasto total ascendió a $339.880 millones, cifra que representa una caída del 9,9% frente a 2023, resultado también relacionado con la menor duración del fin de semana largo.

No obstante, vale mencionar que la tendencia durante los fines de semana largos muestra un notable aumento en las escapadas cortas y un control más estricto de los gastos por parte de los turistas.

Así, en lo que transcurre del año se registraron cinco fines de semana largos, durante los cuales viajaron 9.380.840 turistas y el gasto total alcanzó los $2.621.963 millones. En comparación con el mismo período del año anterior, la cantidad de turistas creció un 27,7% y el gasto aumentó un 45,9%. CAME resaltó que esta diferencia responde a que la comparación se realiza contra solo cuatro fines de semana largos en 2025.

Infografía detallada con datos turísticos de Argentina para el año 2026, incluyendo cantidad de turistas, gasto económico y comparativa interanual por feriado
El balance acumulado de 2026 sobre los fines de semana largos muestra un impacto económico de $2.62 billones y la movilización de más de 9.3 millones de turistas en Argentina (CAME)

Por otra parte, CAME precisó que “si bien los destinos tradicionales mantuvieron su actividad, gran parte del dinamismo estuvo impulsado por las fiestas populares, las propuestas gastronómicas, las celebraciones patrias y los eventos culturales y deportivos organizados en distintos puntos del país”.

En este sentido, Córdoba volvió a ubicarse entre los principales polos turísticos: se disputó la final del Torneo Apertura 2026 entre River y Belgrano y además hubo recitales y festivales.

Por su parte, Salta, Mendoza y San Juan sumaron competencias automovilísticas y el rally internacional que movilizaron visitantes, equipos y turistas.

CAME señaló que los destinos vinculados a la naturaleza y los paisajes continuaron sosteniendo una parte importante del flujo turístico. Puerto Iguazú, Bariloche, los lagos neuquinos, la montaña mendocina, los Valles Calchaquíes, el Parque Nacional Talampaya, el Parque Provincial Ischigualasto, los Esteros del Iberá y el Glaciar Perito Moreno mantuvieron actividad durante todo el feriado.

Mes Parques Nacionales
CAME señaló que los destinos vinculados a la naturaleza y los paisajes continuaron sosteniendo una parte importante del flujo turístico (Parques Nacionales)

El turismo en áreas urbanas registró buenos niveles de actividad, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, donde la conmemoración del 25 de Mayo coincidió con el 90 aniversario del Obelisco. La ciudad ofreció una amplia programación cultural, teatral y gastronómica durante el feriado. Como resultado, la ocupación hotelera promedió el 70%.

El informe indicó también que, según operadores turísticos y agencias de viaje relevados por medios especializados del sector, durante el fin de semana largo creció la demanda de escapadas dentro del país y cayó el interés por los viajes internacionales.

Aseguran que esto responde al contexto económico y a la búsqueda de opciones más accesibles y cercanas. Las termas, los destinos naturales y las propuestas gastronómicas estuvieron entre las más elegidas.

A su vez, de acuerdo a datos de Despegar, el interés por viajar dentro de la Argentina aumentó un 47% respecto del último mes, mientras que las búsquedas al exterior subieron un 16%.

Buenos Aires, Puerto Iguazú, Bariloche, Mendoza y Salta encabezaron las preferencias locales, mientras que en el segmento internacional se destacaron Santiago de Chile, Río de Janeiro y Florianópolis.

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