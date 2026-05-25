Cultura

La feria ArteCo cerró en Corrientes con récord de ventas

Un total de 463 piezas cambiaron de manos durante cuatro días de actividad, lo que consolida a este evento como un eje de exhibición y comercialización de arte contemporáneo en la región Nordeste

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Una pintura grande que representa una figura femenina central rodeada de drones y marcos pequeños, expuesta en una galería con personas observándola
La feria ArteCo cerró en Corrientes con récord de ventas

La octava edición de ArteCo cerró en Corrientes con 463 obras vendidas y más de $281.000.000 en operaciones, un resultado que confirmó el peso comercial de la Feria de Arte Contemporáneo de Corrientes y reforzó su papel como plataforma para la producción artística, el mercado y la ampliación de públicos en el Nordeste argentino.

Con sede central en el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (MACC), ArteCo reunió durante cuatro jornadas a galerías, artistas, proyectos colectivos, coleccionistas, curadores, gestores culturales y público general. La programación combinó exhibición, circulación, reflexión y comercialización, con proyección sobre la escena nacional.

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Ese despliegue no quedó limitado al predio principal. El circuito de la feria se extendió por distintos puntos de la ciudad con recorridos, exposiciones, visitas guiadas y activaciones en galerías, instituciones, espacios patrimoniales y escenarios urbanos.

Edificio esquinero de fachada blanca con detalles clásicos y una extensión moderna en el techo, un semáforo verde, y vehículos estacionados en una calle urbana soleada
Con sede central en el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (MACC), ArteCo reunió durante cuatro jornadas a galerías, artistas, proyectos colectivos, coleccionistas, curadores, gestores culturales y público general

El Auditorio MACC concentró conversaciones, presentaciones y cruces interdisciplinarios sobre arte y territorio, diseño, sistemas de creencia, ecología, economía cultural y producción contemporánea. De esas actividades participaron Fundación Rewilding Argentina, el proyecto de artistas Fondo Fluido, Roberto Echen, Juan Sorrentino, Claudia del Río, Fredi Casco, Ezequiel Black y otros artistas, investigadores y gestores culturales.

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El Circuito ArteCo llevó la programación a Plaza Vera, el Hotel Marriott, Espacio Mariño, Orto Galería y otros espacios de Corrientes. También incluyó actividades especiales en el Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Juan R. Vidal.

La agenda sumó conciertos audiovisuales, microconciertos, performances e intervenciones urbanas. Ese formato amplió el alcance territorial y el contacto de la feria con nuevos públicos.

Stand de exposición con un cuadro grande de "EL PAYÉ DEL PARANÁ", varias pinturas pequeñas y esculturas coloridas en pedestales y una mesa roja
La octava edición de ArteCo cerró en Corrientes con 463 obras vendidas y más de $281.000.000 en operaciones

Entre las incorporaciones de esta edición apareció el Salón Chamamé, integrado al circuito oficial en Casa Ñandereko, Museo del Chamamé. El nuevo espacio fue pensado como una extensión de ArteCo para ampliar la participación artística e incorporar nuevas voces de la escena contemporánea regional.

Esa apertura reforzó el cruce entre arte, territorio e identidad cultural del Nordeste. La feria presentó así una estructura que excedió el formato expositivo y convirtió a la ciudad en un espacio activo para el arte contemporáneo.

Uno de los momentos centrales fue la entrega de premios ArteCo 2026, presentada por el curador de la feria Marcelo Dansey. La ceremonia volvió a poner en primer plano el acompañamiento institucional y privado a la producción artística contemporánea.

Varias personas observan obras de arte en una sala. Una escultura de ñandú y un polluelo rodeados de hierba están en el centro, con otros tapices y esculturas
El circuito de la feria se extendió por distintos puntos de la ciudad con recorridos y exposiciones

El Premio Asociación de Amigos del Bellas Artes fue para Nicolás García. El Premio Adquisición Guasú Design, dotado con $1.200.000, distinguió a Miguel Ruiz Ginard.

Los Premios Estímulo Lotería Correntina, de $1.000.000 cada uno, reconocieron a Mantera Galería y Santi Pez Globo. El Premio Adquisición UNNE, de $3.500.000, fue otorgado a Emme Canteros por la obra Abrigo tu recuerdo, presentada dentro del Proyecto MESA.

El Premio Adquisición Instituto de Cultura, de $3.000.000, distinguió a Pailin González, conocida como Paux. La feria también contó con la presencia del curador del MASP de San Pablo Leandro Muniz y de la artista internacional La Chola Poblete, que recorrieron el evento y participaron de distintas actividades.

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