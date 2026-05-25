Tip de la RAE: visita del papa León XIV a España, claves de redacción

Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener relevancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre será benéfico en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que una persona posee; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

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Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien redactado habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

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En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite a través de su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

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Usos y ejemplos

Con motivo de la visita del papa León XIV a España, se ofrecen una serie de claves de redacción para las noticias relacionadas con este acontecimiento.

Los cargos , sean del rango que sean, se escriben con minúscula , vayan acompañados o no del nombre de la persona que los ejerce: «Viene el papa», «Visita del papa León XIV». Ocurre lo mismo con expresiones alternativas como el (sumo) pontífice , el obispo de Roma o el santo padre .

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Sin embargo, con la fórmula honorífica su santidad , las mayúsculas son admisibles si se emplea sin el nombre de la persona: «La visita de su santidad / Su Santidad».

Los nombres de organismos e instituciones se escriben con mayúscula inicial, según la ortografía académica: las Cortes , el Congreso . Se aplica también la mayúscula a las denominaciones alternativas antonomásticas, como Cámara Baja en referencia al Congreso.

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En las denominaciones de accidentes geográficos, la parte que designa el tipo de accidente se escribe con minúscula : las islas Canarias . Se recuerda que el nombre de la comunidad autónoma correspondiente no incluye el término islas .

Como antonomasia en alusión a Barcelona, la denominación Ciudad Condal se usa con mayúsculas iniciales.

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En los nombres de estos edificios es igualmente adecuado escribir con mayúscula los términos catedral y basílica o considerarlos genéricos y aplicarles minúscula . Lo mismo cabe decir de abadía en abadía de Montserrat .

Iglesia se escribe con mayúscula en referencia a la institución, pero esta no se extiende a los adjetivos que la acompañan: líder de la Iglesia católica . En cambio, al igual que con catedral , basílica y abadía , iglesia puede llevar mayúscula o minúscula cuando se alude a un edificio .

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Son comunes y se escriben con minúscula expresiones como misa , santa misa , encuentro , ofrenda , visita , vigilia …

Como nombre de una festividad religiosa, la expresión Corpus Christi (o, abreviadamente, Corpus ) se escribe con mayúsculas iniciales. No se resalta ni con cursiva ni con comillas : «El papa León XIV presidirá la procesión del Corpus Christi».

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El sustantivo papamóvil se escribe todo junto, con minúscula y sin comillas ni cursiva .

En topónimos urbanos que incluyen términos genéricos como plaza , estos se escriben con minúscula : la plaza de Lima , la plaza de Cibeles .

Para hablar de que alguien cuenta con la admiración de muchas personas, la construcción indicada es en olor de multitud(es) , pues en loor de multitud(es) expresa que se alaba a una multitud.

Los títulos de las encíclicas se comportan como los de las obras de creación, es decir, se delimitan con cursiva (o comillas si la cursiva no está disponible) y la mayúscula solo afecta a la primera palabra : « Magnifica humanitas , la primera encíclica de León XIV».

¿Qué es la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.