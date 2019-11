Estudié, y me dedico a enseñar, narrativas audiovisuales. Y tengo muy interiorizada la conocida fórmula clásica de tres actos de los guiones cinematográficos: principio, desarrollo y desenlace. Traté de no perderla de vista durante la escritura: que las cosas llegaran a puerto, que hubiera elementos que mantuvieran en vilo a quien leyera, como si escucharan una historia alrededor de un fogón. Pero esta novela no es una historia tradicional. Quería que la ficción se desviara, tuviera mesetas, asperezas, accidentes, toda una geografía del territorio que se extendiera a la forma en que estaba escrito. Y es que el territorio es un personaje más de esta novela. Cuando empecé a escribirla, contaba apenas con un puñado de imágenes pero sabía que quería crear una atmósfera rural, por momentos desértica, ese ambiente silvestre de los pueblos del centro bonaerense, donde crecí. Y quería que ese universo estuviera habitado, casi en exceso, por plantas y animales, como un gran cuadro repleto de pequeños detalles.