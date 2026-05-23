Un show único de danza y música a beneficio de UNICEF evoca a Mercedes Sosa en la voz de Nahuel Pennisi

Nahuel Pennisi protagoniza un homenaje escénico a Mercedes Sosa, destacando su legado artístico y su rol como embajadora de UNICEF

El evento solidario Danzar por la Paz se realizará el 17 de junio a las 20.30 en el Teatro Nacional Sancor Seguros, en una única función destinada a la recaudación de fondos para los proyectos de UNICEF. Esta edición introducirá como novedad la participación especial del músico Nahuel Pennisi, quien protagonizará un homenaje escénico dedicado a Mercedes Sosa, figura central en la cultura musical latinoamericana y embajadora honoraria de UNICEF para América Latina y el Caribe desde 1999.

La gala, conducida por Gabriela Sobrado y respaldada por el reciente reconocimiento de Interés Cultural otorgado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, refuerza su posición como una producción estable dentro de la agenda cultural porteña. El dato de valor agregado este año consiste en la integración de la figura de Pennisi y el énfasis en la dimensión internacional de la labor filantrópica: los fondos contribuyen a iniciativas de UNICEF para niñas, niños y adolescentes tanto en Argentina como en el plano global.

PUBLICIDAD

El evento solidario "Danzar por la Paz" convoca a la recaudación de fondos para la labor de UNICEF en Argentina

La edición 2026 distinguirá su montaje artístico combinando disciplinas escénicas —tango, folklore, danza contemporánea y urbana— e integrando a un elenco que incluye compañías y solistas de la escena nacional como Marcos Ayala y Paola Camacho, Vendaval Compañía de Danza, Jonathan Lazarte y Jimena Visetti, Danzan Hechas Tierra y Ballet Flor de Amankay, así como participaciones del Elenco Concertado Teatro del Bicentenario-San Juan, Isaac Gardella y Maia Roldán y Identity Company.

Danzar por la Paz propone en esta función transformar el capital simbólico de la obra de Mercedes Sosa en lenguaje corporal, mediante versiones danzadas y arreglos escénicos que traducen su legado musical. La estructura del espectáculo combina cuadros colectivos e intervenciones solistas, con la curaduría de estilos que van desde el tango tradicional hasta la danza urbana. El recital coreográfico se apoya tanto en figuras consagradas —como el caso de Ayala y Camacho— como en agrupaciones emergentes.

PUBLICIDAD

El espectáculo transforma la obra de Mercedes Sosa en un lenguaje coreográfico que fusiona cuadros colectivos e intervenciones solistas

El espectáculo se ha consolidado como vector de financiamiento para las acciones de UNICEF en el país y el extranjero. La declaración de Interés Cultural incorpora el respaldo político y legitima la continuidad del evento como producto anual de la cartelera. Para la edición actual, la recaudación será dirigida una vez más a los programas destinados a mejorar la situación de niñas, niños y adolescentes en contextos vulnerables.

La inclusión de nombres con trayectoria en festivales y montajes destacados, así como el modelo de función única con venta anticipada a través del portal Plateanet, posiciona a esta gala como una referencia dentro del calendario solidario artístico de Buenos Aires.

PUBLICIDAD

[Fotos: prensa Unicef]