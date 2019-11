Henri Roorda se suicidó en 1925, abrumado por una profunda incompatibilidad con el orden material del mundo, con el sistema que nos exige entregar al dios del trabajo y el dinero nuestro único don y sustancia, el tiempo; y que así devora el sentido de nuestras vidas dejándonos de ellas tan solo un residuo hueco, un envase gastado. Hay muchos suicidas en la historia del mundo y en la de las letras en particular, se me dirá; no pocos de entre ellos sucumbieron precisamente por causa de una especial sensibilidad a lo que tantos seres humanos, menos lúcidos o mejor equipados para esta guerra, soportamos con entereza, incluso con alegría.