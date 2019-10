“Es la gran discusión sobre si un guión es literatura o no –interviene el cineasta Juan Villegas–. Yo siempre pensé que no. Pero así como le dieron el Nobel de Literatura a Bob Dylan, creo y me gustaría que le den el Nobel a Godard. Con el criterio de que tanto el cine como la literatura dan cuenta del mundo. Sobre Handke, debo decir que quise leer sus novelas luego de conocer su trabajo en cine junto a Wenders, pero no pude leer ninguna. No creo que de un guión bueno salga necesariamente una buena película, lo contrario puede pasar. A pesar de todo, Handke y Wenders hicieron juntos las mejores películas de Wenders como director, después de mediados de los ochenta se vino abajo”.