"Mi inserción en el mundo del arte es muy reciente. He estado en ferias, presente con mi cuerpo, y te genera muchas cosas, se generan expectativas, se especula. Una a veces siente como una tensión lógica, eso me sucedía, pero esta vez fue diferente. Había tenido a mi hijo hacía muy pocos días, estaba en una feria de plantas con mi niño en el fular, dando de mamar, cuando me llama Mauro Herlitzka. Me dice '¡Adiviná quién acaba de adquirir una obra?' Y me cuenta que fue el museo, fue tremendo. No tenía expectativa de vender obra, recién estábamos probando con la galería y aconteció. Las viejas del pueblo me decían vas a ver que el bebé viene con el pan bajo el brazo y fue así, tal cual. Después, compré muchas más flores", explicó Traverso a Infobae Cultura.