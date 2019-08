– Todavía sigue siendo un género ajeno. Me animé al tango de guapo que soy, para utilizar una frase tanguera. Hice una carrera casi especializada en géneros musicales y no me quería encerrar ni que me encasillen en el rock, no me parecía justo para mi profesión, cuando es tan amplio lo que se puede hacer con los distintos géneros musicales. No es la primera vez que salgo, en 2015 realicé Familia Cantora Los Pacheco, un film documental sobre una familia de músicos folclóricos. Me calzó justo el guante porque podía contar una historia preciosa sin ser un experto en el tema. Lo quise hacer a mi manera. No es casualidad que todos los temas que elegí para la película son los que conozco, en su mayoría clásicos. Son tangos muy conocidos, no quería hacerme el rebuscado.