Sobre los involucrados en el hipotético acto de violencia, el protocolo emite una serie de recomendaciones: ser asertivos, serenos y priorizar la asistencia y seguridad de la víctima. Sugiere llevar a la persona agredida a un lugar calmo, no cuestionar su relato y garantizarle transporte seguro si quiere irse del salón. "Es importante no obligarla a hablar si no quiere, ni imponer soluciones; menos aún culpabilizar a la víctima, ni alimentar la emocionalidad de la situación", aconseja. Al agresor, por su parte, piden invitarlo amablemente a retirarse de la milonga.