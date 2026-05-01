Nació Cattleya, nueva cóndor andina en Colombia: es el tercer ejemplar en un año con el que buscan salvar la especie

Un equipo de profesionales, con indumentaria de seguridad, lleva a cabo una intervención delicada sobre un huevo en un laboratorio - crédito CAR Cundinamarca / Parque Jaime Duque

El nacimiento de Cattleya, una nueva cóndor andina, representa un avance relevante para la conservación de una especie en peligro de extinción en Colombia.

Desde el departamento de Cundinamarca, autoridades y especialistas han destacado este evento como un hito fundamental para la biodiversidad nacional, debido al riesgo al que se enfrenta esta ave emblemática, esencial para el equilibrio de los ecosistemas.

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El nacimiento de Carttleya refuerza el éxito de una estrategia de conservación sustentada en la ciencia, el monitoreo y la cooperación institucional.

Este hecho no solo favorece la supervivencia del cóndor andino en Colombia, sino que también fortalece las alianzas técnicas y las acciones especializadas para garantizar la continuidad de la especie y la salud ambiental regional.

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“Hoy tenemos una noticia que vale oro para la biodiversidad de nuestro país”, celebró Alfredo Ballesteros, director regional de la CAR Cundinamarca.

Alfredo Ballesteros, director regional de la CAR Cundinamarca, sobre el nacimiento de un nuevo cóndor en Colombia - crédito CAR Cundinamarca

El funcionario señaló que la alianza con la Fundación Parque Jaime Duque ha permitido el nacimiento de un nuevo cóndor de los Andes, especie que está altamente amenazada en el territorio nacional. “Este nuevo acontecimiento se suma a dos crías logradas en el año 2025”, agregó Ballesteros.

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“No es un hecho aislado, es una estrategia que está dando resultados”, recalcó el director regional al referirse a los recientes nacimientos documentados. En menos de un año, se han conseguido tres crías bajo supervisión y cuidados técnicos especializados.

Estrategias y tecnología para la conservación del cóndor andino

Ballesteros explicó la complejidad del trabajo realizado: “Detrás de este logro hay ciencia, disciplina y trabajo riguroso, monitoreo permanente, intervención técnica especializada, eclosión asistida y cuidados en sus primeras etapas de vida”.

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El director subrayó la importancia de la tecnología destinada a este proceso. “Este proceso fue posible gracias a una inversión superior a $428 millones destinados a tecnología clave, como incubadoras de precisión y sistemas de monitoreo especializados”.

El enfoque científico y la aplicación de herramientas modernas permitieron supervisar cada fase del desarrollo de Cattleya, desde la incubación hasta la protección tras el nacimiento.

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La alianza interinstitucional y el futuro del cóndor andino

Para Ballesteros, el éxito alcanzado responde a la articulación de esfuerzos. “Esto no lo hace una sola entidad. Desde la CAR fortalecemos la educación ambiental y el trabajo con las comunidades, mientras que la Fundación Jaime Duque lidera el componente técnico y científico”, afirmó.

El director regional resaltó cómo la suma de trabajo institucional ha generado resultados concretos.

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“Hoy no solo celebramos el nacimiento de un hermoso cóndor, estamos asegurando el futuro de una especie clave para el equilibrio de nuestros ecosistemas”, afirmó.

La aparición de crías bajo supervisión técnica representa un avance clave para las acciones interinstitucionales que buscan garantizar la continuidad de aves en peligro y preservar los ecosistemas regionales - crédito Universidad de Caldas

El nacimiento de Cattleya marca una referencia para los proyectos de conservación en Colombia. La consolidación de alianzas, la inversión tecnológica y el compromiso sostenido permiten proteger la fauna silvestre y sentar bases firmes para la biodiversidad futura.

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El primer cóndor andino nace bajo condiciones artificiales en Colombia

El nacimiento del primer cóndor andino bajo condiciones artificiales en Colombia marca un avance relevante en los esfuerzos de conservación de esta especie en peligro, esto ocurrió en spetiembre del 2025.

Detrás del logro se encuentra la Fundación Parque Jaime Duque, que lidera el proyecto “Coexistiendo con el Cóndor” y prepara la liberación de las crías en el páramo del Almorzadero, en el departamento de Santander, una zona reconocida tanto por su valor ambiental como por su función en el abastecimiento de agua.

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El gerente del parque, Rafael Torres, destacó en declaraciones a Blu Radio que actualmente hay dos huevos más en incubación, a cargo de personal especializado, con la expectativa de que el próximo cóndor nazca en lo que resta de mayo y otro dentro de unos dos meses.

El destino de todas las crías será el páramo donde la fundación ha establecido espacios seguros y programas de educación ambiental con las comunidades locales.

- crédito Facebook

Las acciones de repoblamiento y reintroducción de la especie en el páramo del Almorzadero forman parte de una estrategia de conservación fundamentada en la restauración del hábitat natural y en la sensibilización de la población sobre la importancia de proteger al cóndor andino, ave emblemática de la región y símbolo de la cosmovisión indígena.

El cóndor no solo constituye parte de la iconografía nacional, sino que, según la tradición muisca, era el mensajero del sol y creador de la luz. En términos ecológicos, estas aves cumplen un papel esencial como limpiadores naturales, ya que se alimentan de carroña y contribuyen a controlar la propagación de enfermedades.

El programa de conservación cuenta en gran medida con el sostén económico proveniente de la operación del parque, el cual recibe alrededor de 50.000 visitantes al año, lo que permite financiar la incubación, crianza y la futura liberación de los ejemplares. En este sentido, Torres subrayó que “gracias a esas visitas podemos hacer lo que estamos haciendo. La gran atracción es, sin lugar a duda, que es el parque más bonito del país”, en referencia a los 200 hectáreas donde funcionan zoológico, museos y espacios recreativos, ofreciendo contacto directo con la biodiversidad colombiana.