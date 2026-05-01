Gustavo Petro vinculó la detención de Daniel Kinahan en Dubái con alianzas criminales entre Hezbolá, la mafia irlandesa y el Clan del Golfo

El arresto realizado en abril abre una nueva etapa en las investigaciones sobre alianzas entre organizaciones criminales europeas, redes colombianas y estructuras de lavado de dinero con alcance global - crédito Visuales IA

La detención en Dubái de Daniel Kinahan, figura irlandesa vinculada al narcotráfico internacional, sugiere la magnitud de las conexiones entre mafias europeas, organizaciones armadas colombianas y redes de lavado de dinero transnacionales.

La relevancia del arresto de Kinahan, ocurrida el 15 de abril del 2026, cobra relevancia 10 días después, luego de que el presidente Gustavo Petro denunciara nuevamente a la ‘Junta Directiva del Narcotráfico’ en medio de los ataques terroristas ocurridos en Colombia.

PUBLICIDAD

"No me extraña que los grupos del Cauca están tratando de sabotear elecciones. ¿Qué es lo que quiere la ‘junta del narcotráfico? Que la extrema derecha gobierne a Colombia como en Ecuador", expresó Petro el martes 27 de abril del 2026.

A su vez, en la mañana del 1 de mayo de 2026, el presidente colombiano se refirió nuevamente a la captura del capo irlandés Daniel Kinahan. En una publicación en X, denunció que la detención en Dubái confirma su señalamiento sobre la existencia de una “Junta de Narcotráfico” con alcance internacional.

PUBLICIDAD

“La captura del narcotraficante irlandés vinculado al Clan del Golfo en Dubái demuestra la veracidad de mi denuncia sobre la existencia de la coordinación multinacional de mafias denominada Junta de Narcotráfico”, escribió el presidente de Colombia.

En la misma publicación, Petro afirmó que la operación “cuenta con el apoyo de Estados Unidos”, país al que, según dijo, instó a “profundizar la cooperación”. El mandatario también añadió que esa red “es el principal comprador de cocaína producida en Colombia, Venezuela y Ecuador”, y sostuvo que su alcance también se extiende dentro del territorio colombiano.

PUBLICIDAD

Efectivamente, según una investigación de The Washington Post, la detención de Kinahan en Dubái el 15 de abril fue a solicitud de Irlanda y con intervención del FBI y la DEA, revela una red que une al clan del Golfo, estructuras como el cartel de los soles y actores internacionales en operaciones de narcotráfico, lavado de activos y manipulación política regional.

El presidente de Colombia Gustavo Petro sobre la captura del Irlandes Daniel Kinahami- crédito captura de pantalla @petrogustavo / X

Kinahan es señalado por liderar la organización criminal más poderosa de Irlanda y por su papel central en actividades ilícitas que conectan Europa, Colombia, México, Venezuela y Medio Oriente. Estados Unidos lo sancionó en 2022 y lo considera objetivo prioritario para la justicia internacional.

PUBLICIDAD

Daniel Kinahan y el clan del Golfo en el entramado criminal internacional

Las investigaciones citadas por el Irish Times establecen la cooperación entre Kinahan y el Clan del Golfo en rutas de tráfico de drogas, financiamiento conjunto de cargamentos y vínculos con estructuras armadas como el Ejército Gaitanista de Colombia.

Como ejemplo, en septiembre de 2023 fue incautada la embarcación Mv Matthew con cocaína financiada de modo conjunto por el clan Kinahan (grupo criminal familiar fundado por el padre de Daniel Kinahan en la decada de los 90), el clan del Golfo y Hezbolá. Estas alianzas han sido documentadas en comunicaciones interceptadas y reportes de agencias antimafia.

PUBLICIDAD

En el mensaje publicado el 1 de mayo, Petro presentó ese arresto y hecho como prueba de su tesis sobre una coordinación multinacional de mafias y reclamó una respuesta judicial. “La Fiscalía General de la República no investiga a la Junta de Narcotráfico”, escribió, antes de pedir que se organice un grupo especializado de fiscales “intachables” para perseguir a los miembros de esa estructura y sus bienes en Colombia.

El presidente también señaló que “el centro de operaciones de la filial colombiana de la Junta de Narcotráfico se ubica en el centro de Colombia, incluyendo Bogotá”, y aseguró que el origen de esa red “se remonta a la actividad minera de esmeraldas” controlada por testaferros.

PUBLICIDAD

Las evidencias muestran que organizaciones criminales han cooperado para financiar cargamentos de drogas e instalar sistemas de lavado en Emiratos Árabes, contribuyendo al fortalecimiento de estructuras delictivas regionales - crédito Infoabe Argentina

En su publicación, además, acusó a fiscales de las administraciones de Francisco Barbosa y Martha Mancera de haber seguido operando pese a presuntos vínculos con esa organización.

El control de propiedades de Kinahan y compañías bajo fachada en Dubái ha permitido a la red adquirir bienes de alto valor, operar empresas y transferir recursos hacia Colombia, donde también se investigan la compra de inmuebles y las actividades de socios locales.

PUBLICIDAD

Entre los colaboradores identificados figuran un empresario inmobiliario y un agente de viajes, rastreados por las autoridades de Estados Unidos y España por facilitar el asentamiento de integrantes de la organización bajo identidades falsas.

La propiedad número 8 del complejo W Residences de Palm Jumeirah, ubicada en Dubái, fue valorada en 14.976 millones de dólares, según documentos publicados por El Tiempo.

PUBLICIDAD

Además, el empresario español Ignacio Torán y la firma Agon Capital han sido mencionados como parte de la trama de blanqueo de capitales y adquisición de bienes en Emiratos Árabes y Colombia.

Petro, la ‘junta directiva del narcotráfico’ y el cartel de los soles

Retomando este punto, el presidente Gustavo Petro atribuyó los recientes ataques violentos en Colombia (en el Cauca) y maniobras de desestabilización política a lo que llama la “junta directiva del narcotráfico”, advirtiendo sobre su capacidad transnacional.

El presidente Gustavo Petro relaciona a la ‘junta directiva del narcotráfico’ con intentos de desestabilización en Colombia - crédito Colprensa

El mandatario ha sostenido que organizaciones como el clan del Golfo, ‘Iván Mordisco’, la segunda Marquetalia y actores del cartel de los soles cumplen instrucciones de mafias italianas, albanesas y mexicanas vinculadas al llamado cartel de Dubái.

Petro subrayó que estos intereses internacionales intentan manipular el escenario político para favorecer a sus aliados, expandiendo el poder de estructuras criminales extranjeras en los asuntos internos de Colombia.

Su nuevo mensaje insistió en esa línea y añadió un señalamiento sobre las finanzas de la red. “El lavado de dinero se realiza con oro en Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, y a través del sistema financiero internacional”, escribió el presidente.

Redes transnacionales, lavado de dinero y expansiones del crimen organizado

Un informe citado por La FM y estudios académicos señalan que Dubái se consolida como centro de operaciones financieras ilícitas, coordinando recursos desde Sudamérica, Venezuela, Irán y Oriente Medio.

El lavado de dinero mediante empresas de fachada y canales transatlánticos permite ocultar el origen y destino de fondos, mientras la presencia de Hezbolá fortalece la logística y el financiamiento criminal. Además, la expansión del modelo operativo incluye rutas y centros de entrenamiento en la triple frontera de Brasil, Paraguay y Argentina.

Las acciones recientes obligan a fortalecer la cooperación entre gobiernos y agencias especializadas para enfrentar la amenaza representada por alianzas delictivas globales - crédito Reuters / Europa Press

No es la primera vez que se relaciona a grupos criminales como Hezbolá con organizaciones criminales colombianas, como las disidencias de las Farc y el ELN, en conexión con redes internacionales, son identificadas como facilitadoras de rutas y campamentos de entrenamiento, aprovechando regiones con baja presencia institucional.

La ampliación de este esquema en América Latina plantea dificultades crecientes para las autoridades, obligadas a vigilar los flujos migratorios y financieros entre nodos estratégicos como Dubái, Doha, Teherán, Caracas y Bogotá.

Frente a las acusaciones por sus presuntos actuares criminales, Daniel Kinahan sostiene su inocencia. “No hay pruebas en mi contra. Lo he dicho repetidamente: no tengo antecedentes penales en ninguna parte del mundo”, declaró en 2021 en palabras recogidas por Irish Times.