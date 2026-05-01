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Tortillas o pan: qué alimento es menos perjudicial en consumo diario para el estómago e intestinos

Elegir entre tortillas y pan para acompañar las comidas diarias es una decisión que impacta directamente en la salud digestiva

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Tortillas o pan: qué alimento es menos perjudicial en consumo diario para el estómago e intestinos (RS)
Tortillas o pan: qué alimento es menos perjudicial en consumo diario para el estómago e intestinos (RS)

El consumo diario de tortilla de maíz nixtamalizado es menos perjudicial para el estómago y los intestinos que el pan blanco, según la opinión de especialistas en nutrición de la Universidad Nacional Autónoma de México y recomendaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La tortilla sobresale por su aporte de fibra, menor contenido de grasa y la ausencia de gluten, lo que la hace más amigable con el sistema digestivo.

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El proceso de nixtamalización beneficia al sistema digestivo

El proceso tradicional de nixtamalización incrementa la biodisponibilidad de nutrimentos como calcio, magnesio y vitaminas del grupo B. Además, este método facilita la digestión del maíz y potencia la formación de almidón resistente, un compuesto que actúa como prebiótico y mejora la salud intestinal, según la información publicada en la Revista del consumidor de Profeco.

El almidón resistente alimenta las bacterias benéficas del intestino, promoviendo un ambiente que favorece la digestión y la absorción de nutrimentos.

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La tortilla de maíz nixtamalizado contiene mayor proporción de fibra que el pan blanco, lo que favorece el tránsito intestinal y ayuda a prevenir el estreñimiento. Su bajo contenido de grasas saturadas y la ausencia de conservadores la convierten en una opción más saludable para quienes buscan proteger su sistema digestivo.

El proceso de nixtamalización beneficia al sistema digestivo REUTERS/Jose Luis Gonzalez
El proceso de nixtamalización beneficia al sistema digestivo REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Comparativo con el pan blanco y el pan integral

El pan blanco, elaborado con harina de trigo refinada, contiene menos fibra y suele presentar un índice glucémico alto. Esto provoca que los carbohidratos se absorban rápidamente, generando picos de glucosa en sangre y elevando el riesgo de inflamación o estreñimiento, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

Además, el pan blanco suele contener aditivos y una mayor cantidad de sodio, factores que pueden irritar el estómago y los intestinos si se consume de forma habitual.

El pan integral es una mejor alternativa frente al pan blanco, gracias a su mayor contenido de fibra. Sin embargo, algunas personas con colitis o gastritis pueden experimentar molestias digestivas si consumen grandes cantidades de fibra, por lo que la tolerancia individual debe considerarse en cada caso, según la información de la Gaceta UNAM.

La tortilla de harina suele elaborarse con manteca o aceites, por lo que su contenido calórico y de grasa es mayor. Además, aporta menos fibra y más sodio, lo que la hace menos recomendable para la salud digestiva, según el IMSS.

La tortilla de harina suele elaborarse con manteca o aceites, por lo que su contenido calórico y de grasa es mayor
La tortilla de harina suele elaborarse con manteca o aceites, por lo que su contenido calórico y de grasa es mayor

Recomendaciones de instituciones mexicanas

La Secretaría de Salud y el IMSS recomiendan priorizar la tortilla de maíz nixtamalizado sobre el pan blanco y la tortilla de harina para el consumo diario. El IMSS señala que la tortilla aporta calcio, magnesio y fósforo, además de fibra dietética que favorece la digestión. El instituto advierte que consumir tortillas fritas o tostadas incrementa el aporte calórico y recomienda acompañarlas con verduras y proteínas magras para potenciar su efecto benéfico sobre el sistema digestivo.

El IMSS establece que un adulto con actividad física moderada puede consumir hasta seis tortillas de maíz al día sin afectar su salud, siempre que se mantenga un equilibrio con otros grupos alimenticios. Para personas con vida sedentaria o enfermedades metabólicas, la recomendación es reducir la cantidad a dos tortillas por comida.

Nutrientes y beneficios adicionales de la tortilla de maíz

La tortilla de maíz nixtamalizado es fuente de vitaminas del complejo B, hierro, potasio y zinc, elementos esenciales para el funcionamiento digestivo y la producción de energía. Su bajo contenido de grasa y su aporte de fibra favorecen la sensación de saciedad y ayudan a prevenir problemas digestivos como el estreñimiento. La ausencia de gluten la hace adecuada para personas con sensibilidad o intolerancia a esta proteína.

Según especialistas de la UNAM, la tortilla de maíz nixtamalizado es preferible al pan en la dieta diaria. “Consumir una tortilla de maíz nixtamalizado te va a dar muchísimos más beneficios que una rebanada de pan blanco”, dijo Valderrama Bravo a El Financiero.

El consumo responsable de tortilla de maíz nixtamalizado, en cantidades moderadas y acompañada de alimentos ricos en fibra y proteínas, constituye la opción más adecuada para proteger el estómago y los intestinos frente al consumo habitual de pan blanco o tortillas de harina.

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