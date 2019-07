"Mi interés nació del calibre de estos dos personajes —confiesa con su voz pausada, gruesa, distinguida— y del hecho de que hubieran tenido un romance, sobre todo en un momento muy especial en el mundo, no sólo en México. Esto ocurría en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. En general me atraen personajes y situaciones dramáticas. Y como personajes me era difícil encontrar dos más interesantes que León Trotsky y Frida Kahlo". Pero el entusiasmo no lo es todo; es necesario, también, trabajarlo. "Esta obra requirió mucha investigación, no porque uno quiera construir una obra histórica. Lo que pasa es que uno no puede llevarlos demasiado lejos de lo que fueron sus contextos, sus vidas, y lo que se escribió sobre ellos. Entonces me sumergí en todo el material que existía y empecé a concebir una obra con una estructura muy particular porque se compone de escenas y también de comentarios que los personajes le hacen al público donde explican sus sensaciones y motivaciones".