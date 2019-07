-Me enamoré desde el primer minuto y estudié un montón para su materia (risas). Lo primero que me pasó fue que me gustó físicamente, pero también me sedujo su inteligencia. Él era mucho más grande que yo, me parecía un anciano. Esa atracción también tuvo que ver con mi historia personal y el punto en que estaba en ese momento. A mí me criaron mis abuelos en Adrogué, soy hija de desaparecidos. Me da casi pudor decirlo, pero con él había una cosa casi paternal, una figura fuerte. Con los años eso se revirtió. Él siempre decía que parecía que él me protegía a mí, pero que en verdad quien lo protegía era yo a él. Tuvo que ver con el punto de la vida en la cual estábamos los dos. Estuvimos juntos 20 años.