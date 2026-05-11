España

La DGT anticipa el próximo cambio de las letras en las matrículas de los coches españoles a partir de junio de 2026

Las nuevas combinaciones empezarán a verse durante el verano en función del ritmo de matriculaciones y servirán, una vez más, para identificar la antigüedad aproximada de los vehículos

Guardar
Google icon
Imagen de archivo de una matrícula de un coche. (Línea Directa)
Imagen de archivo de una matrícula de un coche. (Línea Directa)

La llegada de un coche nuevo al concesionario suele venir acompañada de dos preguntas inevitables para cualquier comprador: cuándo podrá recogerlo y qué matrícula llevará. La segunda cuestión, que a menudo pasa desapercibida frente a los plazos de entrega, tiene sin embargo una relevancia práctica cada vez mayor en el mercado automovilístico español. A partir de junio de 2026 comenzarán a verse en las carreteras españolas nuevas combinaciones de letras en las placas, un cambio que refleja simplemente el avance natural del sistema de matriculación implantado hace ya más de dos décadas.

España utiliza desde el 18 de septiembre de 2000 el actual modelo de matrícula europea. Todas las placas comparten el distintivo azul con la bandera de la Unión Europea y la letra E identificativa de España, además de una combinación compuesta por cuatro números y tres letras. El sistema arrancó oficialmente con un Mercedes-Benz 230 SL matriculado en Vitoria con la placa 0000 BBB y, desde entonces, las combinaciones han ido avanzando de manera correlativa.

PUBLICIDAD

El modelo fue diseñado para soportar hasta 80 millones de combinaciones posibles y evitar así las limitaciones del sistema provincial anterior. Para ello se eliminaron determinados caracteres que podían generar confusión o palabras inapropiadas. No aparecen vocales ni letras como la Ñ o la Q, y tampoco combinaciones tradicionales del alfabeto español como LL o CH.

La progresión de las letras depende directamente del volumen de matriculaciones que se producen en el país. No existe un calendario fijo para el cambio de serie. La velocidad de avance está vinculada al mercado automovilístico y a la actividad comercial de concesionarios y marcas. En España se matriculan habitualmente entre 80.000 y 120.000 vehículos al mes, aunque esa cifra fluctúa en función de campañas comerciales, cierres trimestrales y estacionalidad.

PUBLICIDAD

El ritmo de matriculaciones acelera el cambio de serie

Los últimos días de cada mes y, especialmente, los cierres de trimestre suelen concentrar una gran parte de las operaciones. Muchos concesionarios adelantan matriculaciones para cumplir objetivos comerciales, lo que acelera temporalmente el avance de las combinaciones.

Un coche con matrícula española (Seat)
Un coche con matrícula española (Seat)

El pasado abril de 2025 entró en vigor la letra N en las matrículas españolas. Desde entonces, la secuencia ha continuado progresando a un ritmo relativamente constante. Según los datos de seguimiento de series y las cifras de matriculación manejadas por la Dirección General de Tráfico (DGT), en abril de 2026 las combinaciones se encontraban aproximadamente entre las series NMJ y NML, mientras que otras proyecciones sitúan el entorno de avance entre NLZ y NMB a comienzos de ese mismo mes.

La DGT estima que cada día se matriculan en torno a 4.000 vehículos en España. Con ese ritmo, las previsiones apuntan a que durante junio de 2026 comenzarán a aparecer las primeras placas con la combinación NNY. A lo largo del verano la secuencia seguiría avanzando hasta alcanzar aproximadamente la serie NPW antes de finalizar el periodo estival.

La elección de junio como referencia no responde a ninguna modificación normativa ni a un cambio técnico en el sistema, sino al propio comportamiento del mercado. Los meses de junio y julio suelen registrar uno de los mayores volúmenes de ventas de vehículos nuevos del año, impulsados tanto por campañas comerciales como por operaciones previas al verano.

Ese aumento de matriculaciones provoca que durante esos meses coincidan en circulación vehículos con combinaciones muy diferentes, algo especialmente visible en las grandes ciudades y en las principales rutas vacacionales.

Sin reforma del sistema ni nuevas normas

La aparición de nuevas letras en las matrículas ha generado dudas entre algunos conductores sobre una posible reforma del sistema de placas en España. Sin embargo, la DGT no ha anunciado ningún cambio estructural. El modelo implantado en 2000 continúa funcionando exactamente igual que hasta ahora.

Las combinaciones NNY o NPW no constituyen una nueva categoría ni un formato diferente. Se trata únicamente de una estimación basada en el ritmo actual de matriculaciones y en el avance secuencial de las series. La propia DGT ha confirmado el funcionamiento general del sistema y las cifras aproximadas de matriculación diaria, aunque no establece una fecha cerrada para cada combinación concreta.

El margen de variación existe porque las ventas de vehículos no son constantes. Factores económicos, campañas promocionales, disponibilidad de stock o incluso retrasos logísticos pueden acelerar o ralentizar el avance de las series.

Más allá del verano de 2026, las previsiones sitúan el siguiente gran hito entre finales de ese mismo año y comienzos de 2027, momento en el que comenzarán a verse las primeras matrículas con la letra P. Será un nuevo paso en la evolución del sistema tras completar todas las combinaciones correspondientes a la letra N.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que la manipulación de la matrícula puede conllevar una multa de hasta 6.000 euros.

El seguimiento de estas series no responde únicamente a una cuestión de curiosidad entre aficionados al motor o compradores de vehículos nuevos. Las matrículas continúan siendo un indicador útil para calcular de manera aproximada la antigüedad de un coche o una motocicleta, especialmente en el mercado de segunda mano.

La práctica de rematricular vehículos para aparentar una antigüedad menor sigue existiendo en algunas operaciones de compraventa. Por ese motivo, la DGT ofrece gratuitamente un informe básico de cualquier vehículo matriculado en España. Ese documento incluye la fecha de primera matriculación, un dato oficial que no puede alterarse y que permite comprobar si la antigüedad anunciada coincide con la realidad administrativa del coche.

En un mercado de ocasión donde el precio puede variar significativamente según el año de matriculación, conocer cómo evolucionan las series y consultar la información oficial se ha convertido en una herramienta habitual tanto para compradores particulares como para profesionales del sector.

Temas Relacionados

DGTCochesVehículosTráfico EspañaMotorMotor EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius, en directo | El barco atracará en el puerto de Granadilla, en Tenerife, por fuertes vientos

Los 28 pasajeros del MV Hondius que quedan por desembarcar —seis viajeros, 20 tripulantes y dos médicos de la OMS— viajarán en dos aviones con destino a Países Bajos

Hantavirus, última hora del brote en el crucero MV Hondius, en directo | El barco atracará en el puerto de Granadilla, en Tenerife, por fuertes vientos

La ciencia lo confirma: descansar más tiempo el fin de semana no hace que recuperes las horas de sueño que te faltan durante la semana

La investigación explica cómo responde el cuerpo a los ciclos de sueño irregulares

La ciencia lo confirma: descansar más tiempo el fin de semana no hace que recuperes las horas de sueño que te faltan durante la semana

El alquiler de habitaciones cambia en España: la justicia reconoce derechos de vivienda plenos a los inquilinos

Un fallo judicial en Cantabria redefine la protección de los alquilados y amplía el alcance de la Ley de Arrendamientos Urbanos

El alquiler de habitaciones cambia en España: la justicia reconoce derechos de vivienda plenos a los inquilinos

Resultados ganadores del Super Once del 11 mayo

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Resultados ganadores del Super Once del 11 mayo

El acoso telefónico continúa pese a la nueva ley: el 98% de los consumidores sigue recibiendo llamadas spam

Los usuarios españoles reciben más comunicaciones no deseadas que nunca y la OCU denuncia la falta de control y exige medidas urgentes a empresas y autoridades

El acoso telefónico continúa pese a la nueva ley: el 98% de los consumidores sigue recibiendo llamadas spam
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP pide la dimisión de Pilar Alegría por haber negado la supuesta orgía de Ábalos en el Parador de Teruel: “Nos ha mentido a todos los aragoneses”

El PP pide la dimisión de Pilar Alegría por haber negado la supuesta orgía de Ábalos en el Parador de Teruel: “Nos ha mentido a todos los aragoneses”

Investigan al abogado de un condenado por agresión sexual en Tenerife que presentó un escrito “adornado con citas de sentencias inventadas”

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un venezolano que basó su solicitud en la “escasez de alimentos” y “falta de oportunidades laborales” en su país

La Justicia frena un desahucio porque el propietario no respetó el plazo mínimo de cinco años ni aportó pruebas de para qué necesitaba recuperar la vivienda

El menú del día ‘público’ más barato se toma en el centro de control del tráfico aéreo de Madrid: 1,20 euros por dos platos, pan, postre y bebida

ECONOMÍA

El alquiler de habitaciones cambia en España: la justicia reconoce derechos de vivienda plenos a los inquilinos

El alquiler de habitaciones cambia en España: la justicia reconoce derechos de vivienda plenos a los inquilinos

Los altos funcionarios del Estado piden a los empleados públicos que denuncien la corrupción y el enchufismo en la Administración

El Ayuntamiento de Madrid abre el plazo para apuntarse al sorteo de 52 pisos en alquiler asequible desde 700 euros al mes

La Unión Europea aprueba nuevas ayudas para trabajadores en riesgo inminente de ser despedidos

El Gobierno lo confirma: ayudas para reformar baños o cocinas de hasta 21.400 euros si la obra mejora la eficiencia energética

DEPORTES

El Barrial de Monterrey, la sede de Túnez en el Mundial 2026: centro de entrenamiento del Rayados que tiene seis campos, oficina de nutrición y un amplio gimnasio

El Barrial de Monterrey, la sede de Túnez en el Mundial 2026: centro de entrenamiento del Rayados que tiene seis campos, oficina de nutrición y un amplio gimnasio

Luis de la Fuente y la prelista de 55 jugadores que tiene que entregar a la FIFA: de ahí saldrán los 26 convocados de la selección española para el Mundial 2026

Rafa Nadal revela su “momento más difícil” en el tenis y las plantillas que le “salvaron” 19 años de carrera: “Tengo una enfermedad que no tiene cura”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Real Madrid