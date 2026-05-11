La DGT anticipa el próximo cambio de las letras en las matrículas de los coches españoles a partir de junio de 2026

Imagen de archivo de una matrícula de un coche. (Línea Directa)

La llegada de un coche nuevo al concesionario suele venir acompañada de dos preguntas inevitables para cualquier comprador: cuándo podrá recogerlo y qué matrícula llevará. La segunda cuestión, que a menudo pasa desapercibida frente a los plazos de entrega, tiene sin embargo una relevancia práctica cada vez mayor en el mercado automovilístico español. A partir de junio de 2026 comenzarán a verse en las carreteras españolas nuevas combinaciones de letras en las placas, un cambio que refleja simplemente el avance natural del sistema de matriculación implantado hace ya más de dos décadas.

España utiliza desde el 18 de septiembre de 2000 el actual modelo de matrícula europea. Todas las placas comparten el distintivo azul con la bandera de la Unión Europea y la letra E identificativa de España, además de una combinación compuesta por cuatro números y tres letras. El sistema arrancó oficialmente con un Mercedes-Benz 230 SL matriculado en Vitoria con la placa 0000 BBB y, desde entonces, las combinaciones han ido avanzando de manera correlativa.

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El modelo fue diseñado para soportar hasta 80 millones de combinaciones posibles y evitar así las limitaciones del sistema provincial anterior. Para ello se eliminaron determinados caracteres que podían generar confusión o palabras inapropiadas. No aparecen vocales ni letras como la Ñ o la Q, y tampoco combinaciones tradicionales del alfabeto español como LL o CH.

La progresión de las letras depende directamente del volumen de matriculaciones que se producen en el país. No existe un calendario fijo para el cambio de serie. La velocidad de avance está vinculada al mercado automovilístico y a la actividad comercial de concesionarios y marcas. En España se matriculan habitualmente entre 80.000 y 120.000 vehículos al mes, aunque esa cifra fluctúa en función de campañas comerciales, cierres trimestrales y estacionalidad.

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El ritmo de matriculaciones acelera el cambio de serie

Los últimos días de cada mes y, especialmente, los cierres de trimestre suelen concentrar una gran parte de las operaciones. Muchos concesionarios adelantan matriculaciones para cumplir objetivos comerciales, lo que acelera temporalmente el avance de las combinaciones.

Un coche con matrícula española (Seat)

El pasado abril de 2025 entró en vigor la letra N en las matrículas españolas. Desde entonces, la secuencia ha continuado progresando a un ritmo relativamente constante. Según los datos de seguimiento de series y las cifras de matriculación manejadas por la Dirección General de Tráfico (DGT), en abril de 2026 las combinaciones se encontraban aproximadamente entre las series NMJ y NML, mientras que otras proyecciones sitúan el entorno de avance entre NLZ y NMB a comienzos de ese mismo mes.

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La DGT estima que cada día se matriculan en torno a 4.000 vehículos en España. Con ese ritmo, las previsiones apuntan a que durante junio de 2026 comenzarán a aparecer las primeras placas con la combinación NNY. A lo largo del verano la secuencia seguiría avanzando hasta alcanzar aproximadamente la serie NPW antes de finalizar el periodo estival.

La elección de junio como referencia no responde a ninguna modificación normativa ni a un cambio técnico en el sistema, sino al propio comportamiento del mercado. Los meses de junio y julio suelen registrar uno de los mayores volúmenes de ventas de vehículos nuevos del año, impulsados tanto por campañas comerciales como por operaciones previas al verano.

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Ese aumento de matriculaciones provoca que durante esos meses coincidan en circulación vehículos con combinaciones muy diferentes, algo especialmente visible en las grandes ciudades y en las principales rutas vacacionales.

Sin reforma del sistema ni nuevas normas

La aparición de nuevas letras en las matrículas ha generado dudas entre algunos conductores sobre una posible reforma del sistema de placas en España. Sin embargo, la DGT no ha anunciado ningún cambio estructural. El modelo implantado en 2000 continúa funcionando exactamente igual que hasta ahora.

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Las combinaciones NNY o NPW no constituyen una nueva categoría ni un formato diferente. Se trata únicamente de una estimación basada en el ritmo actual de matriculaciones y en el avance secuencial de las series. La propia DGT ha confirmado el funcionamiento general del sistema y las cifras aproximadas de matriculación diaria, aunque no establece una fecha cerrada para cada combinación concreta.

El margen de variación existe porque las ventas de vehículos no son constantes. Factores económicos, campañas promocionales, disponibilidad de stock o incluso retrasos logísticos pueden acelerar o ralentizar el avance de las series.

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Más allá del verano de 2026, las previsiones sitúan el siguiente gran hito entre finales de ese mismo año y comienzos de 2027, momento en el que comenzarán a verse las primeras matrículas con la letra P. Será un nuevo paso en la evolución del sistema tras completar todas las combinaciones correspondientes a la letra N.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que la manipulación de la matrícula puede conllevar una multa de hasta 6.000 euros.

El seguimiento de estas series no responde únicamente a una cuestión de curiosidad entre aficionados al motor o compradores de vehículos nuevos. Las matrículas continúan siendo un indicador útil para calcular de manera aproximada la antigüedad de un coche o una motocicleta, especialmente en el mercado de segunda mano.

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La práctica de rematricular vehículos para aparentar una antigüedad menor sigue existiendo en algunas operaciones de compraventa. Por ese motivo, la DGT ofrece gratuitamente un informe básico de cualquier vehículo matriculado en España. Ese documento incluye la fecha de primera matriculación, un dato oficial que no puede alterarse y que permite comprobar si la antigüedad anunciada coincide con la realidad administrativa del coche.

En un mercado de ocasión donde el precio puede variar significativamente según el año de matriculación, conocer cómo evolucionan las series y consultar la información oficial se ha convertido en una herramienta habitual tanto para compradores particulares como para profesionales del sector.

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