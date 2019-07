—Con esta novela, cuando la estaba gestando de una manera más concreta y que ya tenía la forma, sí, pensaba en una obra. Más que nada cuando me di cuenta que ya no puedo pensar en otra cosa que en estar escribiendo o en estar leyendo. Tengo la literatura en la cabeza todo el tiempo. No sé. No hay muchos opciones. Laburo, doy talleres y hago otras cosas, pero estoy pensando en literatura todo el tiempo. A partir de ahí me di cuenta que no había muchas opciones. Por ejemplo, durante muchos años toqué el bajo en banda y no me pasaba lo mismo con la música. Entonces creo que ahí fue el cambio. Yo seguía tocando, sí, pero en algún momento sentí que me estaba sacando el tiempo para escribir. Entonces dejé de tocar.