– Cuando terminé el guión sabía que la historia iba a estar muy marcada en quién fuera ese niño protagonista, muy excluyente a diferencia del resto de los personajes. Una mala decisión iba a afectar severamente a la película. Tenía la idea de que tenía que ser un chico con experiencia en actuación, aunque sea en teatro o televisión, que ya haya atravesado filmaciones. Cuando me junto con María Laura Berch, directora del casting, cambió esa idea. Ella me propuso todo lo contrario. Su sugerencia era buscar por Los Toldos, un niño que fuera de ahí, que no tenga que sufrir irse cinco semanas de su casa y estar viviendo en un ambiente que no fuera el de él. Además, había escenas que implicaban meterse a nadar en el lago, y capaz para un chico de ciudad, de departamento le iba a ser raro, lo mismo que pasar días de 45 grados ya que filmamos en enero. Pusimos en marcha el casting y me sorprendí al ver muchos hijos de amigos. Cuando lo vi a Valentino, que su papá ya había trabajado en mis dos películas anteriores, tuve la impresión inmediata que era él. No fue ni mágico ni gratis trabajar con un niño que no tenía experiencia. Significó un gran esfuerzo para él y para el equipo. Era una historia que no tenía tampoco que ver con la suya. Lo que todos destacan es su mirada que está muy presente en la película. En general, los niños tienen la ventaja de rápidamente tomar la parte divertida de actuar y jugar con naturalidad.