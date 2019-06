-Me pregunto qué significa la marginalidad y con respecto a quiénes. Como escritora del conurbano bonaerense yo me considero el centro, y por lo tanto no podría pensar mi novela en términos de marginalidad, sino en términos de realidad cotidiana. Hay situaciones que suceden en el conurbano, en los barrios y en las villas, que son dignas del realismo mágico. Y a veces contar esos mundos merecen una explicación y una construcción del verosímil pertinente. No me atrae el tema de la marginalidad y creo que las escritoras y escritores no deberíamos hablar de temas que no conocemos, al menos es mi posición ética y política respecto de la escritura. Yo no quiero hablar de temas que no conozco, no es que me atrae el tema, no tengo otra cosa que contar.