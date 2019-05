Por otro lado, no podía evadirse de su responsabilidad como líder y referente de miles de militantes. Cuando la patota se lo llevó, se encontraba en una playa de Martínez, un domingo de diciembre, desarmado, sin custodia, acompañado por su familia. En los testimonios hay referencias de que se lo veía mal, desesperanzado. En un momento de la obra el personaje dice: "No quiero separarme de los chicos, de ella, de mi vieja. Una vez más. ¿Hasta cuándo va a seguir esta tortura de no poder estar con ellos? Yo siempre fui un tipo familiero, de compartir con los amigos… No elijo esto que está pasando, no comparto las decisiones que se toman, y no puedo decir me abro y largar todo… Hasta el fin voy a asumir mi responsabilidad. Estoy en un brete. Atrapado. Y escucho una voz que me dice, buscá la ropa, vestite, rápido, rápido, salí de acá, rápido."