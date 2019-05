En el último día de la Feria del Libro, mientras la gente aprovechaba la gratuidad de la entrada para dar sus últimas —o únicas— vueltas por el shopping de la literatura, el sector librero realizó una conferencia de prensa. Que la crisis económica asfixia, no caben dudas, sin embargo, el planteo de las diferentes librerías fue concreto y específico: en la ley de presupuesto recientemente aprobada no fueron incluidas dentro del beneficio de exención del IVA. En el artículo 93 de dicha ley, se detalla a quiénes se les devuelve el IVA, ya que escribir, editar y vender libros se consideran actividades culturales y no meramente un intercambio comercial. Pero en dicho artículo, la palabra librería no aparece. Es decir: quedaron excluidas.