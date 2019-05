"Las ventas vienen tranquilas. La gente pasea y compra menos. Es lo que todos sabemos: el contexto económico hace que las ventas sean menores a las de otros años", dice Néstor González. Y continúa: "En las jornadas profesionales, donde viene gente de todo el país y también de otros países, la proyección general es de un 20% por debajo del año anterior". No es el caso de Analía García, que viene de Uruguay y participa de Nuevo Barrio. O al menos, no tan así. "Las ventas vienen bien. En esta editorial vinimos con pocas expectativas, más que nada vinimos a ver qué onda. No es una gran cantidad de ventas pero se cumplieron las expectativas", comenta.