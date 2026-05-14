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Un hombre de 76 años fue atropellado por una formación del tren Sarmiento y tuvo que ser hospitalizado

El hombre estaba caminando cuando fue arrollado y fue trasladado por el SAME al Hospital Piñero

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La víctima fue trasladada al Hospital Piñero por un traumatismo de cráneo

Un hombre de 76 años terminó gravemente herido tras ser arrollado por una formación del tren Sarmiento en el barrio porteño de Flores. El hecho ocurrió a las 11:25 del mediodía en el paso a nivel de la calle Gervasio de Artigas, donde la víctima transitaba a pie cuando fue embestida por la unidad.

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegó al lugar y encontró a la víctima consciente sobre las vías. Tras evaluar su estado, los médicos determinaron el traslado al Hospital Piñero, donde fue atendido por un traumatismo de cráneo y otras lesiones de consideración, de acuerdo con la información de la agencia de noticias NA.

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Las circunstancias exactas del accidente aún son materia de investigación. Para poder realizar las tareas de peritaje, la Policía de Buenos Aires solicitó que los demás usuarios evacúen la formación. De momento, según le contaron fuentes a Infobae, solamente se sabe que el hombre iba a pie cuando fue alcanzado por el tren.

El impacto del incidente se sintió de inmediato en el servicio ferroviario: las formaciones dejaron de salir desde la terminal de Once y el recorrido quedó limitado al tramo entre Liniers y Moreno. Recién a las 12:30, una hora después de la colisión, el servicio retomó su funcionamiento normal, según confirmó Trenes Argentinos, en diálogo con este medio.

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El arrollamiento suspendió el servicio del tren Sarmiento entre las estaciones Once y Liniers, generando importantes demoras
El arrollamiento suspendió el servicio del tren Sarmiento entre las estaciones Once y Liniers, generando importantes demoras

Durante la tarde del miércoles, el tren Sarmiento también tuvo demoras

Una formación del tren Sarmiento quedó varada en la estación de Ciudadela tras detectarse un desperfecto técnico en una de sus puertas. La situación obligó a Trenes Argentinos a suspender el servicio y generó demoras de consideración. No obstante, la interrupción se extendió por un motivo que pocos esperaban: varios pasajeros se negaron a bajar del vagón.

Según confirmó la empresa a Infobae, el problema tuvo origen en una puerta que se salió de su eje y no podía cerrarse. Al resultar imposible circular con esa condición, se dispuso retirar la formación de la línea y derivarla a un depósito para las reparaciones correspondientes.

El procedimiento exigía desalojar el tren por completo, pero fue allí donde apareció el principal obstáculo. Una parte de los viajeros bajó sin resistencia, mientras que otro grupo se negó a abandonar los vagones.

Otra formación del tren Sarmiento quedó varada en la estación Ciudadela por un desperfecto técnico en la puerta de un vagón

“Hasta que no quedara la formación sin ningún pasajero, no podía reanudar la marcha”, precisaron desde la compañía a este medio. Esa negativa fue la que prolongó los tiempos de la interrupción.

Una vez que el tren quedó vacío, fue trasladado al depósito. Trenes Argentinos calificó la falla como un desperfecto menor y adelantó que el servicio estaba próximo a retomarse.

Desde la perspectiva de los pasajeros, la resistencia a bajar respondía a la falta de espacio en los andenes, lo que dejó al tren detenido y generó una demora que se extendió por más de una hora.

En diálogo con TN, un pasajero llamado Pedro describió la escena: “Se detuvo el tren, insistían en que la gente se bajara del tren, pero la gente no cabe en el andén, entonces se quedó arriba del tren una parte y otra ha descendido. Pero el tren está quieto, no va para atrás ni para adelante, no da lugar a que la formación de atrás llegue para cargar a la gente”.

Luego amplió: “Yo llegué a salir de la plataforma. El guarda está intentando que la gente descienda, pero no cabemos en el andén”.

El contexto empeoró el panorama: el incidente coincidió con el inicio de la hora pico del regreso a casa. El problema se inició cerca de las 16:00 y se extendió hasta aproximadamente las 17:30, cuando el servicio se retomó, aunque tardó un tiempo adicional en normalizarse por completo.

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