—El acercamiento que hago es totalmente sincero. A partir de la honestidad y sinceridad puedo jugar al límite. Soy totalmente franco desde el principio. Por ahí hay mucha gente que escribe y quiere hacer una catarsis de su situación personal, pero yo soy muy claro: a mí lo que me interesa no es ayudar a las personas, como el científico, que un poco hace de alter ego, sino hacer una película, y hay un acto de egoísmo en esto. Yo estoy pensando en mi obra, pero al mismo tiempo estoy trabajando con personas reales que ponen a disposición sus traumas reales. Yo no les prometo nada sino que los invito a participar, y les digo que si participan está bueno que sea a fondo. En ese transitar, un poco las cosas se empiezan a mezclar y se van generando vínculos. Yo tengo por ahí cierto don, lo digo por lo que dicen los demás: todo el mundo se alucina o no puede creer de dónde saco a las personas, o cómo hago para convencerlas, y a mí me resulta natural. No tengo que hacer un esfuerzo para convencerlos, los invito a participar y les gusta la idea. Por ahora todos los experimentos que he hecho siempre son películas como parecidas, donde hay universos reales que ponen a disposición historias para convertirlas en películas.